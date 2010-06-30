Брюссель. 30 червня. УНІАН. 6-7 липня ЄС розпочне переговори про приєднання до Конвенції захисту прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам радник Генерального секретаря Ради Європи Олександр ГЕССЕЛЬ.

“7 липня віце-президент Єврокомісії з питань юстиції, фундаментальних прав та громадянства Вівіан РЕДІНГ зустрінеться з Генеральним секретарем Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, після чого відбудеться її зустріч з Комітетом міністрів Ради Європи”, - сказав він.

“Ми не очікуємо, що переговори триватимуть довго”, - додав радник Генсека Ради Європи.

О.ГЕССЕЛЬ повідомив про те, що в Раді Європи створено робочу групу, яка складається з представників 7-ми країн-членів ЄС та 7-ми країн, що не є членами ЄС, але є членами Ради Європи для напрацювання разом з ЄС угоди про приєднання Євросоюзу до Конвенції захисту прав людини.

Він також зазначив, що мандатом Комітету міністрів Ради Європи передбачається, що переговори про приєднання ЄС до Конвенції триватимуть до червня 2011-го року.

За словами представника Генсека Ради Європи, на сьогодні зняті останні формальні перешкоди на цьому шляху. Він звернув увагу на те, що розмови про приєднання ЄС до Конвенції, точаться понад два десятиріччя, однак Ніццька угода ЄС, яка діяла до кінця 2009-го року не давала можливості ЄС приєднатися до Конвенції.

Крім того, певні складнощі існували і в самій Раді Європи, оскільки Конвенція не передбачала приєднання до неї міжнародних організацій, а лише окремих країн. Це питання було вирішено під час ратифікації Протоколу 14-го до Конвенції.

У свою чергу Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи при ЄС Торбйорн ФРОЙСНЕС висловив задоволення політичною волею ЄС щодо приєднання до Конвенції.

“Я вже близько півроку стежу за підготовкою до приєднання, і я вражений гарною політичною волею ЄС та країн-членів”, - сказав він.

Посол також звернув увагу на те, що на сьогодні Європарламенту своєму проекті резолюції щодо приєднання до Конвенції захисту прав людини, розглядає таке приєднання лише як перший крок. За його словами, проект резолюції також передбачає приєднання ЄС до Європейської соціальної хартії, Комітету з протидії тортурам, Комітету по міграції, Венеціанської комісії та ряду інших важливих інструментів Ради Європи.

“Переконаний, що все це сприятиме посиленню безпеки в регіоні, адже, як ви знаєте, сьогодні поняття “безпека” включає в себе не лише військовий аспект, але й політичний, побудову демократичного суспільства та захист прав людини”, - сказав Т.ФРОЙСНЕС.

Як повідомляв УНІАН, ідея приєднання ЄС в цілому до Конвенції захисту прав людини активно обговорюється в Європі протягом кількох останніх років. Приєднання ЄС до Конвенції надасть, зокрема, право громадянам ЄС оскаржувати рішення центральних органів влади Євросоюзу у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі, якщо такі рішення порушуватимуть положення Конвенції.