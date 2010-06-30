В 2009-му ЄС надав допомоги сусідам на 1,6 млрд. євро

Київ. 30 червня. УНІАН. У 2009 році Європейський Союз виділив своїм 17 країнам-сусідам 1,6 мільярдів євро допомоги.

Такі дані наведені у звіт європейської служби зовнішньої допомоги EuropeAid, повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні.

Як зазначається у документі, кошти було надано у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства, який цього року святкує свою третю річницю.

Звіт підтвердив позицію ЄС (27 держав-членів та Єврокомісії) як найбільшого світового надавача допомоги на цілі розвитку. Зокрема, у 2009 року Євросоюз знайшов у своєму бюджеті 48,2 мільярдів євро на підтримку країн з усього світу, що склало понад половину офіційної допомоги, виділеної на цілі розвитку на всій планеті (Official development assistance - ODA). Внесок лише Єврокомісії склав 12 мільярдів євро.

Як зазначається у звіті, більшість програм ЄС, що реалізуються у східних країнах-сусідах, – це секторальні програми, націлені на підтримку реформ у сферах охорони здоров’я, освіти, професійного навчання, водопостачання, транспорту, енергетики, юстиції та довкілля.

Торкаючись перспектив подальшої допомоги східним сусідам ЄС, доповідь EuropeAid стверджує, що низку провідних ініціатив буде реалізовано у рамках “Східного партнерства”. Акцент буде зроблено на людському вимірі регіональної співпраці, з важливим наголосом на культурному компоненті.