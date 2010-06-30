Росія готова до безвізового режиму з ЄС

Москва. 30 червня. УНІАН. Росія технологічно готова до безвізового режиму з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи на міжнародному форумі «Технології в машинобудуванні - 2010».

«Ми відкриті для того, щоб перейти до безвізового режиму, і ми до цього готові. Ще кілька років тому, якщо ви подивитеся матеріали моїх публічних виступів, я говорив, що нам ще багато треба зробити, нам потрібно зміцнювати кордони. Нам і зараз потрібно зміцнювати кордони, але все ж таки ми значно просунулися вперед в цьому напрямі. Я дозволю собі стверджувати, що ми зараз готові, технологічно готові до того, щоб перейти до безвізового режиму з об`єднаною Європою», - сказав В.ПУТІН.

Водночас він визнав, що в самій об`єднаній Європі немає єдиної думки з цього питання.

«Ми не поспішаємо, ми розуміємо, що це складний процес - 27 країн, багато думок. Я знаю, як складно приходити до консенсусу в ЄС, але ми йдемо цим шляхом», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Ростове-на-Дону Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками саміту Росія-ЄС повідомив, що Росія передала Європейському Союзу свій проект угоди про скасування візового режиму.