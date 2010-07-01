Головування в ЄС перейшло до Бельгії

Брюссель. 1 липня. УНІАН. Від сьогодні, 1 липня, головування в ЄС перейшло від Іспанії до Бельгії.

Згідно з Лісабонською угодою ЄС, кожна країна-член здійснює піврічне головування в Євросоюзі, в ході якого, зокрема, координує проведення основних заходів на рівні ЄС.

Напередодні початку свого головування в ЄС прем’єр-мініср Бельгії Ів ЛЕТЕРМ повідомив, що основними пріоритетами бельгійського головування в ЄС стануть питання економіки, кліматичних змін та підготовки країн Балкан до вступу до ЄС.

Програма бельгійського головування в ЄС побудована за 5-ма основними напрямками – вихід з кризи та повернення до стабільного зростання; захист навколишнього середовища та протидія кліматичним змінам; виконання Стокгольмської програми в сфері юстиції та внутрішніх справ; підготовка країн-кандидатів до вступу до ЄС, зокрема, країн Балкан; започаткування роботи Європейської служби зовнішніх справ.

Бельгія головуватиме в ЄС з 1 липня до 31 грудня цього року.