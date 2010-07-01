Єврокомісія пропонує економити на перекладі патентів

Брюссель. 1 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує зменшити видатки на переклад європейських патентів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель БАРНЬЄ на прес-конференції, представляючи пропозицію Єврокомісії.

“Щоб Європа була глобальною у світі нам потрібно заохочувати інновації. І це поки не так сьогодні – дуже дорого так садно отримати патент”, - сказав він.

На сьогодні питаннями надання європейського патенту займається Європейське патентне бюро – міжурядовий орган, що об’єднує представників 37-ми каїн. Бюро видає Європейський після розгляду заявки, однак для того, щоб патент став чинним в країнах-учасницях, він має отримати підтвердження на національному рівні, що передбачає додаткові адміністративні витрати, а також витрати на переклад.

М.БАРНЬЄ зазначив, що нинішня пропозиція Єврокомісії передбачає можливість значно скоротити видатки на переклад. Так, згідно з пропозицією Євркомісії, Європейський патент видаватиметься однією з трьох мов: англійською, французькою або німецькою, при цьому ніяких подальших перекладів для отримання підтвердження в країні-члені Європейського офіційного бюро не вимагатиметься.

Таким чином, за оцінками Єврокомісії, вартість отримання патенту, дійсного в 27-ми країнах-членах ЄС становитиме менше, ніж 6200 євро.

На сьогодні, за оцінками Єврокомісії, вартість отримання Європейського патенту, дійсного в 13-ти країнах-членах ЄС, становить близько 20 тис. євро, з яких близько 14 тис євро – видатки на переклад.

Комісар зазначив, що нові правила повинні сприяти розвитку інновацій у Європі, в який отримання патенту на сьогодні коштує в 10 разів дорожче, ніж в США.