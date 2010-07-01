В Бельгії з`ясують, чи не було корупції при вакцинації проти грипу

Брюссель. 1 липня. УНІАН. В Бельгії прокурора попросили перевірити законність дій влади у закупівлі вакцини проти “свинячого грипу”.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети “Le Soir”, 106 громадян Бельгії, серед яких і активісти асоціації “Громадянська ініціатива”, подали скаргу королівському прокурору Бельгії Брюно БЮЛЬТЕ щодо можливої корупції та змови серед державних чиновників під час кампанії з вакцинації проти пандемічного грипу.

Скарга, зокрема, стосується експертів, прізвища яких не розголошуються бельгійськими чиновниками, і які, нібито переконали владу Бельгії у необхідності закупівлі масивної дози вакцини.

Видання звертає увагу, що скарга, певною мірою, знайшла підтримку у Раді Європи, де 24 червня депутати Парламентської Асамблеї схвалили відповідну доповідь щодо грипу A/H1N1.

“Що справедливо для Всесвітньої організації охорони здоров’я, може бути так само справедливо і для нас”, - цитує видання адвоката позивачів Жоржа-Анрі БОТЬЄ.

“Оскільки влада Бельгії відмовляється називати прізвища експертів, лише суддя з розслідування може перевірити, наскільки ці професіонали з Міністерства охорони здоров’я та Міжміністерського комітету боротьби з грипом не перебувають в ситуації конфлікту інтересів”, - продовжив адвокат.