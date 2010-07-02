У травні ціни промвиробників в ЄС зростали

Брюссель. 2 липня. УНІАН. У травні 2010 року ціни промислових виробників зросли порівняно з квітнем 2010 року на 0,3% в євро зоні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У травні-2010 порівняно з травнем-2009 ціни виробників зросли на 3,1% в єврозоні, та на 3,7% в ЄС-27.

У травні-2010 порівняно з квітнем-2010 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,4% в зоні євро та на 0,5% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – не змінились в зоні євро і зменшились на 0,3% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,8% в обох зонах, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,2% в зоні євро та на 0,3% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,3% в ЄС-27. Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у травні-2010 порівняно з квітнем-2010 зареєстровано в Угорщині (3,4%), Кіпрі (2,0%), Литві (1,3%)та Словенії (1,2%). Зниження спостерігалося лише в Греції (-0,6%), Швеції та Великобританії (по –0,5%).

У травні-2010 порівняно з травнем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 1,7% в єврозоні та на 1,8% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 7,0% в єврозоні та на 8,6% в ЄС-27, напівфабрикати росли на 3,9% в єврозоні та на 3,8% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 0,1% в євро зоні, але зросли на 0,2% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,7% в єврозоні та на 1,0% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 0,2% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27.

У травні-2010 порівняно з травнем-2009 найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване на Мальті (17,0%), в Угорщині (9,1%), Греції (7,3%) та Фінляндії (7,1%). Зниження цін зареєстроване лише в Словаччині (-3,1%) та в Латвії (-1,2%).

У квітні-2010 порівняно з березнем-2010 ціни промислових виробників зросли на 1,0% в зоні євро та на 0,8% в ЄС-27.