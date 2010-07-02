Двері НАТО залишаються відкрити для України

Київ. 2 липня. УНІАН. Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН заявляє, що двері НАТО для України залишаються відкритими, але Україна сама має вирішувати, чи вступати їй до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КЛІНТОН сказала після закінчення засідання Українсько-Американської Комісії зі стратегічного партнерства.

«Щодо НАТО я хочу чітко сказати: Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО залишаються відкритими, але від України залежить, чи ви бажаєте приймати цей крок для вашої безпеки», - сказала вона.