У Франції засудили двох нападників на журналістку Parisien

Брюссель. 2 липня. УНІАН. У Франції засудили двох нападників на журналістку видання “Parisien”.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети Le Figaro.

За даними видання, мати 53 років та її син були засуджені до шести і трьох місяців ув’язнення умовно за завдання навмисних ушкоджень групою осіб, що призвели до втрати працездатності на період більший, ніж 8 годин. Крім того, обвинувачувані були засуджені до сплати 1500 євро матеріальної шкоди, завданої жертві.

Журналістка “Parisien” постраждала через оприлюднення матеріалу про дитину, яку вкусила собака. Засуджені за напад на журналістку були, відповідно, бабцею та батьком постраждалої дитини.

Le Figaro повідомляє, що вони запросили журналістку на зустріч, пообіцявши надати їй більше інформації про цю подію, однак насправді ж намагалися з’ясувати джерела інформації журналістки для чого змушували сісти її у свою машину. Після невдалих спроб, вони ще кілька разів вдарили журналістку, що вже лежала на землі і втекли.

“Це викликає велику стурбованість, коли люди починають “полювати” на журналістів”, - заявив з цього приводу адвокат видання “Parisien” Базіль АДЕР.