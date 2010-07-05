На виборах Президента Польщі лідирує Коморовський

Київ. 5 липня. УНІАН. У другому турі виборів Президента Польщі, за наслідками підрахунку 95% голосів виборців, лідирує спікер Сейму, лідер партії “Громадська платформа” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

За попередніми даними, Б.КОМОРОВСЬКИЙ набирає більш як 52% голосів, а його суперник - лідер опозиції Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ - понад 47%, передає Радіо «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними Центральної виборчої комісії, спікера Сейму підтримали 8,3 млн. або 52,6% виборців, Я.КАЧИНСЬКОГО – 7,5 млн. або 47,4% виборців.

Явка на виборців становила 55,3%.

Найактивнішими виборці були у місцевості Владиславув на узбережжі Балтійського моря, де проголосувало 82% громадян, а серед великих міст - у Варшаві - майже 67%.

Б.КОМОРОВСЬКОГО переважно підтримали мешканці багатшої західної частини країни та великих міст.

За Я.КАЧИНСЬКОГО найбільше виборців проголосувало на біднішому Сході Польщі та у невеликих населених пунктах.

За даними ЦВК, Б.КОМОРОВСЬКИЙ виграв вибори у закордонному виборчому окрузі в країнах Європи, Я.КАЧИНСЬКИЙ популярніший серед поляків, які живуть у США.

Офіційні підсумки голосування, як очікується, буде підбито сьогодні ввечері.

Вибори у Польщі проводяться після загибелі Президента Леха Качиньського - брата опозиційного кандидата - в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня.