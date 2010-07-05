Україна до осені може отримати гроші ЄС на реформи

Варшава. 5 липня. УНІАН. Україна восени може домовитися про фінансування реформ у державі у рамках ініціативи Європейського Союзу „Східне партнерство”.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив упововажений МЗС Польщі у справах “Східного партнерства” Анджей ЦЄШКОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що на сьогодні серед шести включених до цієї ініціативи країн лише Молдова підписала договір на реалізацію реформ у рамках двосторонніх проектів „Східного партнерства”.

За його словами, Молдова, згідно з досягнутими з Єврокомісією домовленостями, на реформи (які у першу чергу передбачають запровадження демократичних стардартів державного управління) отримають до 2014 року 40 млн. доларів.

А.ЦЄШКОВСЬКИЙ не уточнив, яку суму на аналогічні цілі може отримати Україна, зауваживши, що загалом бюджет цієї частини „Східного партнерства” становить 173 млн. євро.

За його словами, сума коштів як для України, так і для інших держав буде визначена у ході переговорів.

„Вони (Єврокомісія) твердять, що це остання фаза переговорів. Думаю, після завершення сезону літніх відпусток будемо мати підписаний меморандум”, - сказав співрозмовник агентства.

А.ЦЄШКОВСЬКИЙ відзначив, що Польща, яка у 2008 році ініцювала спільно з Швецією „Східне партнерство”, зацікавлена у якнайшвидшому запуску проектів.

Він додав, що поляки мають найбільший досвід співпраці з українськими державними інституціями, а також практичну інформацію про перехід від планової соціалістичної до ринкової економіки, якою не володіють більшість західних держав Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня єврокомісар з розширення ЄС Стефан ФЮЛЕ заявив, що реалізація першого проекту “Східного партнерства” розпочнеться у другій половині 2010 року.

”Східне партнерство” передбачає активізацію співробітництва Євросоюзу зі східними сусідами.

Програма, на реалізацію якої виділено 600 млн. євро, включає Україну, Білорусію, Грузію, Азербайджан, Вірменію та Молдову.

До 2014 року 350 млн. євро планується витратити на багатосторонні проекти, 175 млн. євро - на реформи у цих країнах, і 75 млн. євро - на проекти регіонального розвитку.