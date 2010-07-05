Грищенко поїхав до Німеччини

Київ. 5 липня. УНІАН. Розпочався робочий візит міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Німеччини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, головним пунктом програми візиту стануть переговори з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, у ході яких розглядатимуться важливі питання українсько-німецького співробітництва, а також міжнародної проблематики.

Керівник зовнішньополітичного відомства України проведе зустрічі з радником Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Крістофом ХОЙЗГЕНОМ, з керівництвом і членами фракції ХДС Бундестагу, головою фракції СДПН, екс-міністром закордонних справ Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ.

К.ГРИЩЕНКО також матиме бесіди з екс-головою МЗС ФРН Йошкою ФІШЕРОМ і виконавчим директором Східного комітету німецької економіки Райнером ЛІНДНЕРОМ, у ході яких обговорюватимуться питання енергетичної безпеки та подальшого розвитку українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва.

Міністр закордонних справ України дасть інтерв’ю популярній газеті «Дер Тагесшпігель».

Як ідеться у повідомленні, робочий візит К.ГРИЩЕНКА покликаний сприяти подальшому поглибленню українсько-німецьких відносин, зокрема у політичній та економічній сфері, посиленню підтримки з боку ФРН, у т.ч. провідних фракцій Бундестагу, України у реалізації європейського курсу, що передбачає поглиблення курсу реформ та посилення демократичних засад.