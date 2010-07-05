У Франції у відставку подали два члени уряду

Київ. 5 липня. УНІАН. У неділю, 4 липня, одночасно подали у відставку два члени уряду Франції – держсекретарі Ален ЖУАНДЕ і Крістіан БЛАН.

Як передає радіостанція RFI, преса обвинувачувала їх у зловживаннях і незаконних витратах державних коштів.

ЗМІ повідомляють, що держсекретар у справах співпраці при МЗС Франції А.ЖУАНДЕ подав у відставку в результаті двох скандалів, що розслідуються в останні місяці французькою пресою. Перший скандал вибухнув у березні цього року і був пов`язаний з тим, що А.ЖУАНДЕ скористався приватним літаком за 116 тис. євро для урядового візиту на Мартиніку. Другий скандал стався у червні, коли урядовця запідозрили в отриманні незаконного дозволу на будівництво для робіт з розширення будинку в Сен-Тропе, на Блакитному березі.

Держсекретар з розвитку столичного регіону Франції К.БЛАН також повідомив у неділю про свою відставку, пов`язану з «тютюновим скандалом, що вибухнув кілька днів тому». За повідомленнями преси, К.БЛАН за 10 місяців викурив сигар на 12 тис. євро і сплатив за них з держбюджету.