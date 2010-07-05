Янукович відвідає Німеччину

16:04, 05 липня 2010
Новини ЄС
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Візит заплановано на 30 серпня

Київ. 5 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 30 серпня відвідає Федеративну Республіку Німеччина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сьогодні в рамках візиту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Німеччина відбулася його зустріч з радником Федерального канцлера з питань зовнішньої політики Крістофом ХОЙСГЕНОМ. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан двосторонніх відносин, питання підтримки Німеччиною пріоритетів України у відносинах з ЄС та взаємодія у питаннях Придністровського врегулювання.

К.ХОЙСГЕН підтвердив готовність Федерального канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ провести переговори з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його першого офіційного візиту до Німеччини 30 серпня. К.ГРИЩЕНКО обговорив із німецьким партнером практичні аспекти підготовки такого візиту.

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