Янукович відвідає Німеччину

Київ. 5 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 30 серпня відвідає Федеративну Республіку Німеччина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сьогодні в рамках візиту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Німеччина відбулася його зустріч з радником Федерального канцлера з питань зовнішньої політики Крістофом ХОЙСГЕНОМ. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан двосторонніх відносин, питання підтримки Німеччиною пріоритетів України у відносинах з ЄС та взаємодія у питаннях Придністровського врегулювання.

К.ХОЙСГЕН підтвердив готовність Федерального канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ провести переговори з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його першого офіційного візиту до Німеччини 30 серпня. К.ГРИЩЕНКО обговорив із німецьким партнером практичні аспекти підготовки такого візиту.