В Баварії заборонять курити в наметах на Октоберфесті

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Баварія заборонить куріння в пивних наметах, що розташуються цього року на найбільшому у світі фестивалі пива - Октоберфест.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія британської “The Guardian” з посиланням на результати місцевого референдуму щодо куріння в барах та ресторанах.

Видання зазначає, що незважаючи на низку явку, що становила лише 37,7% всіх, то мав право голосувати, 61% з них підтримали повну заборону на куріння.

Заборона діятиме вже з 1 серпня цього року.