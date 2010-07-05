В Баварії заборонять курити в наметах на Октоберфесті
16:32, 05 липня 2010Новини ЄС
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Результати місцевого референдуму...
Брюссель. 5 липня. УНІАН. Баварія заборонить куріння в пивних наметах, що розташуються цього року на найбільшому у світі фестивалі пива - Октоберфест.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія британської “The Guardian” з посиланням на результати місцевого референдуму щодо куріння в барах та ресторанах.
Видання зазначає, що незважаючи на низку явку, що становила лише 37,7% всіх, то мав право голосувати, 61% з них підтримали повну заборону на куріння.
Заборона діятиме вже з 1 серпня цього року.
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