Україна може отримати безвізовий режим з ЄС швидше за Росію

Варшава. 6 липня. УНІАН. Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом раніше за Росію.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив уповноважений МЗС Польщі з питань “Східного партнерства” Анджей ЦЄШКОВСЬКИЙ.

Він не став коментувати, чи отримає Україна план дій із запровадження безвізового режиму восени цього року, зауваживши лише, що українцям легше виконати деякі необхідні умови для скасування віз.

Представник польського МЗС звернув увагу на те, що Україні легше буде облаштувати кордон зі своїми сусідами завдяки його меншій протяжності, ніж Росії.

«Як на мене, якби Україна дійсно взялася за роботу, то зможе набагато швидше поетапно просуватися вперед, наближаючись до запровадження безвізового режиму», - сказав він.

А.ЦЄШКОВСЬКИЙ також заявив, що Єврокомісія не пов’язує надання Україні плану дій із запровадження безвізового режиму з переговорами з даного питання з Росією, яка поставляє 20% необхідного європейцям газу.

Представник МЗС Польщі додав, що єврокомісар з питань розширення Євросоюзу Штефан ФЮЛЕ зацікавлений у якнайшвидшому запровадженні плану дій задля відміни віз з Україною.