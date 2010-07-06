Міністр праці Франції отримував гроші на вибори Саркозі?

Брюссель. 6 липня. УНІАН. Міністра праці Франції Еріка ВУРТА (Eric Woerth) обвинувачують в отриманні 150 тис. євро на президентську кампанію Ніколя САРКОЗІ в 2007-му році від власниці “Oreal” Ліліан БЕТАНКУР (Liliane Bettencourt).

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”.

Згідно з повідомленням, обвинувачення висунуто колишнім бухгалтером Л.БЕТАНКУР, яка працювала у найбагатшої жінки Європи протягом 12 років до 2008-го року.

За словами бухгалтера, Е.ВУРТ, що був скарбником партії UMP (партії Н.САРКОЗІ) отримав у 2007-му році готівкою 150 тис. євро на передвиборчу кампанію.

Крім того, колишній бухгалтер стверджує, що і сам Н.САРКОЗІ в часи, коли був мером передмістя Парижу Нейї і частим гостем у Л.БЕТАНКУР в 1983-2002 роках, також отримував “свій конверт”.

Нинішній скандал став черговим в серії скандалів навколо французького уряду, які тривають вже понад півроку і привели до відставки двох міністрів у минулу неділю.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 4 липня, одночасно подали у відставку два члени уряду Франції – держсекретарі Ален ЖУАНДЕ і Крістіан БЛАН.

Преса обвинувачувала їх у зловживаннях і незаконних витратах державних коштів.