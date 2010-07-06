Українцям за кордоном видаватимуть паспорти зразка 1994-го року

Київ. 6 липня. УНІАН. Незабаром українцям, які проживають за кордоном, будуть видавати закордонні паспорти громадянина України зразка 1994 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, поліграфічний комбінат «Україна» завершує друк паспортів громадянина України для виїзду за кордон зразка 1994 року на виконання ініційованої МЗС України відповідної постанови Кабінету міністрів.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що через відсутність у 2009 році необхідного фінансування МЗС та закордонні дипломатичні установи не змогли запровадити за кордоном централізований порядок оформлення нових закордонних паспортів зразка 2007 року з полікарбонатною сторінкою.

«Тому забезпечення виконання міністерством та закордонними дипломатичними установами функцій держави з документування громадян України, які проживають за кордоном, паспортними документами на даний час можливе лише шляхом використання бланків зразка 1994 року, виготовлення яких передбачено зазначеним урядовим рішенням», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що прийняття урядом зазначеної постанови надало можливість одноразово, як виняток, до остаточного запровадження централізованого порядку оформлення паспорта громадянина України зразка 2007 року виготовити для потреб МЗС та закордонних дипломатичних установ 50 тис. бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон зразка 1994 року із вклеєною фотокарткою.

“Ухваливши таке рішення, уряд України забезпечив відновлення конституційних прав тисяч наших співвітчизників за кордоном, зокрема, право на вільне пересування, можливості виїзду за межі держави, перебування з метою навчання, лікування, возз’єднання із сім’єю, отримання дозволів на проживання за кордоном», - сказав речник МЗС.