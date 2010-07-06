Коморовський витратив на вибори 4,5 млн. дол?

Варшава. 6 липня. УНІАН. Штаб переможця позачергових президентських виборів у Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО витратив на передвиборчу кампанію близько 4,5 млн. доларів.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita, посилаючись на попередні дані штабів кандидатів.

Його головний конкурент Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ витратив на кампанію близько 4,25 млн. доларів.

Газета відзначає, що на телевізійну рекламу кандидати витратили понад 2 млн. доларів, зауваживши, що в попередню президентську кампанію ці видатки становили 2,8 млн. доларів (за нинішнім курсом).

На рекламу outdoor в цій кампанії, яка тривала менше традиційної, кандидати витратили близько 1,5 млн. доларів.

Решта коштів було витрачено на організацію зустрічей з виборцями та інші заходи.