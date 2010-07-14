У червні річна інфляція в Європі зменшилася

Брюссель. 14 липня. УНІАН. У червні 2010 року річна інфляція (червень до червня) в зоні євро становила 1,4% проти 1,6% у травні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,9% проти 2,0% у травні-2010.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з травнем, у червні-2010 було зареєстровано інфляцію в 0,0% в єврозоні та в ЄС-27.

У червні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,0%), Латвії (-1,6%) та Нідерландах (0,2%).

Найбільша річна інфляція у червні 2010 року була зафіксована в Греції (5,2%), Угорщині (5,0%) та Румунії (4,3%).

У червні 2009 року річна інфляція становила -0,1% в зоні євро та 0,6% в ЄС-27.