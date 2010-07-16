Цього року Бельгія вдвічі менше відмовляє українцям у візах

Брюссель. 16 липня. УНІАН. За 5 місяців цього року кількість відмов громадянам України у візах в посольстві Бельгії зменшилася вдвічі порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам повідомив 15 липня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН з посиланням на своїх бельгійських колег.

“І ми дуже вдячні за це. Бельгія неодноразово обіцяла цей прогрес, і зараз він помітний”, - сказав заступник українського міністра. Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року. До останнього часу Бельгія була серед переліку країн, отримати візи до яких, українцям було найскладніше.