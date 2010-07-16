ЄС обговорює, як має виглядати План дій зі скасування віз для України

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Європа продовжує обговорювати, як має виглядати План дій для скасування віз з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам повідомив 15 липня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“Сама структура Плану дій ще обговорюється. Важливо, що результатом Плану дій буде перелік об’єктивних чітких критеріїв, що має зробити Україна”, - сказав він.

За словами заступника міністра, є ідея передбачити реалізацію положень Плану дій в два етапи: на першому мають бути зроблені необхідні законодавчі та інституційні зміни, а на другому – вирішуватися технічні питання.

В цілому ж, за словами П.КЛІМКІНА, План дій мало чим відрізнятися від “дорожніх карт”, отриманих раніше країнами Західних Балкан.

“Буде чіткий набір критеріїв, за результатами цих критеріїв будуть місії ЄС, як і подивляться, яким чином ми їх реалізовуємо. Так було і у випадку балканських колег, ми консультувалися з нашими сербськими колегами, чорногорськими”, - сказав заступник українського міністра.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС планують до жовтня розробити План дій для скасування віз. Відповідної домовленості було досягнуто 9 червня цього року під час міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.

19 травня заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам в Брюсселі про те, що ЄС готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на "дорожні карти" для країн Західних Балкан.

Україна та ЄС розпочали візовий діалог у жовтні 2008 року з метою запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі.