Єврокомісія допоможе голодуючим Ефіопії
13:37, 16 липня 2010Новини ЄС
0 0
На продовольчу допомогу виділено 15 млн. євро
Брюссель. 16 липня. УНІАН. Єврокомісія надасть 15 млн. євро для попередження голоду, поганого харчування та епідемій в Ефіопії.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.
Більша частина грошей буде спрямована безпосередньо на надання продовольчої допомоги населенню. Загальна кількість людей, що потребують такої допомоги оцінюєься в 5,2 млн. людей.
Частину коштів також планується спрямувати на підтримку сільськогосподарського сектору країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter