Єврокомісія допоможе голодуючим Ефіопії

13:37, 16 липня 2010
Новини ЄС
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На продовольчу допомогу виділено 15 млн. євро

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Єврокомісія надасть 15 млн. євро для попередження голоду, поганого харчування та епідемій в Ефіопії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Більша частина грошей буде спрямована безпосередньо на надання продовольчої допомоги населенню. Загальна кількість людей, що потребують такої допомоги оцінюєься в 5,2 млн. людей.

Частину коштів також планується спрямувати на підтримку сільськогосподарського сектору країни.

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