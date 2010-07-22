Київ. 22 липня. УНІАН. Україна та Іспанія підписали Календар спортивного співробітництва на 2011 рік.

Відповідний документ сьогодні у Києві підписали міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН та Державний секретар Іспанії з питань спорту Хайме ЛІССАВЕЦЬКІ ДІЕС, який перебуває з візитом в Україні, повідомили УНІАН у Мінспорту.

”Для нас усіх є дуже важливим підписання такої двосторонньої угоди на 2011 рік. Ми сподіваємось, що співпраця наших країн у сфері спорту буде дуже плідною та якісною. Україні є чому повчитись у Іспанії, так само, як Іспанії є чому повчитись і в України”, - зазначив Р.САФІУЛЛІН після підписання міжурядового документа.

Під час зустрічі йшлося також про визначення найбільш перспективних напрямків двосторонньої співпраці між спортивними федераціями і асоціаціями.

Сторони обмінялися думками щодо боротьби з допінгом у спорті.

”Ми хочемо, щоб спортсмени змагалися та перемагали у чесній грі, щоб був чесний спорт, тому для нас є важливим боротьба з допінгом, і для цього ми будемо робити усе залежне від нас”, - сказав Хайме ЛІССАВЕЦЬКІ ДІЕС, який є представником від Європи у Виконавчому комітеті Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).

Також він висловив сподівання, що підписана угода про співпрацю у сфері спорту зблизить не лише спортивні асоціації та федерації, а й країни взагалі. “Впевнені, що наш досвід у проведенні масштабних міжнародних змагань допоможе Україні у проведенні Євро-2012 та у проведенні Чемпіонату світу з хокею І дивізіону у 2011 році”, - сказав Державний секретер з питань спорту Іспанії.

Йшлося також про обмін досвідом з питань маркетингу великих спортивних змагань, зокрема, продаж квитків, реалізацію прав на телетрансляцію змагань тощо, зазначили в Мінспорту.