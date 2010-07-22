В Криму побудують вітрові електростанції?

Сімферополь. 22 липня. УНІАН. Німецькі і іспанські компанії зацікавилися будівництвом вітрових електростанцій (ВЕС) уздовж водних об`єктів Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Республіканського комітету АРК з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства.

Згідно з повідомленням прес-служби, плани з взаємовигідної співпраці в області вітроенергетики були обговорені під час зустрічі керівництва Рескомводгоспу Криму з представниками компанії ”Vestas” в Україні (”Нью Енерджі Ассосіейшн Україна”), світового лідера в області вітроенергетики, а також з делегацією одного з передових підприємств водного господарства Іспанії ”Aye SA”.

”У Криму розташовано 4 000 км каналів, 430 насосних станцій, - повідомив голова Рескомводгоспу Олександр ЛІЄВ у ході зустрічі. - Ці об`єкти знаходяться на транспортних розв`язках, оснащені лініями електропередач і іншими необхідними елементами інфраструктури. Важливо і те, що землі уздовж цих об`єктів вже відведені. Однією з перспектив розвитку цих територій можуть бути ”енергокластери”. У це поняття ми вкладаємо такий сенс: вітрові агрегати будуть розміщені на смугах відведення каналів і прилеглих до насосних станцій територіях з використанням наявних елементів інфраструктури”.

За словами О.ЛІЄВА, частина одержаної електроенергії може бути використана на потреби самих насосних станцій, а частина – продана в енергомережу України.

Інвесторам було запропоновано взяти участь у розробці пілотного проекту з розвитку энергоскластерів потужністю 20-30 МВт. Представники зарубіжних компаній підтвердили інтерес до даного проекту і зобов`язалися провести необхідні для ухвалення остаточного рішення дослідження.

У ході переговорів з обома компаніями були підписані протоколи про наміри, що закріплюють відносини сторін.

***ТОВ ”Нью Енерджі Ассосіейшн Україна” - підприємство, створене німецьким виробником вітроенергоустаткування “Vestas” (30% світового ринку вітроенергетики) і українським підприємством з метою реалізації проектів з вітроенергетики на території України.

До сфери діяльності корпорації ”Aye SA” (Іспанія) входять 12 різних напрямів, зокрема, вітроенергетика з використанням новітніх технологій. Окрім ЄС, корпорація представлена у низці країн, серед яких Індія, Мексика, Бразилія, Алжир й ін.