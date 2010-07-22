Прикордонна служба України нагородила польських колег

Варшава. 22 липня. УНІАН. Державна прикордонна служба України нагородила відзнаками та грамотами працівників Прикордонної служби Польщі за заслуги в охороні спільного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія вручення відзнак та грамот відбулася сьогодні в Посольстві України у Варшаві.

Серед близько десяти нагороджених - головний комендант Прикордонної служби Польщі Лєшєк ЕЛЯС.

Радник-посланник Посольства України в Польщі Андрій СИБІГА відзначив, що нагороди вручаються з нагоди професійного свята польських прикордонників.

Він констатував дуже добру співпрацю між українськими та польськими прикордонними службами, зауваживши, що її підтверджують низка узгоджених конкретних справ, які дозволять ще покращити ситуацію на спільному кордоні.

Серед них А.СИБІГА назвав запровадження спільного прикордонного контролю.

Комендант Прикордонної служби Польщі подякував за відзнаки, зауваживши, що спокійна ситуація на спільному кордоні є заслугою прикордонних служб обох держав.

Л.ЕЛЯС сказав, що одним із найбільших викликів, які зараз стоять перед польськими та українськими прикордонниками, є організація швидкого та зручного перетину кордону на час Євро-2012.

Він висловив впевненість, що сторони впораються з цим завданням. „Маючи таких партнерів, ми можемо з оптимізмом дивитися в майбутнє”, - сказав керівник Прикордонної служби Польщі.