Місія НАТО продовжить діяльність в Косово

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Рішення Міжнародного суду не вплине на мандат місії НАТО в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, текст якої передано УНІАН.

“Я взяв до уваги позицію Міжнародного суду щодо Косово. Вона не вплине на мандат місії KFOR”, - заявив Генсек НАТО.

Він наголосив, що місія продовжить виконувати свій мандат в регіоні для підтримки атмосфери безпеки в Косово.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав, що одностороннє проголошення незалежності Косово у лютому 2008 року не суперечило міжнародному законодавству.