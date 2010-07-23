ЄС: рішення по Косово відкриває шлях у майбутнє

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН заявляє, що після рішення суду по Косово треба зосередити увагу на майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в її заяві від імені ЄС.

“ЄС вітає оприлюднення консультативної позиції Міжнародного суду ООН. Ми вивчаємо дуже уважно”, - йдеться у заяві.

“Консультативна позиція відкриває нову фазу. Тепер фокус має бути наведений на майбутнє”, - продовжує К.ЕШТОН.

За її словами, майбутнє як Сербії, так і Косово – в Європейському Союзі. При цьому, Верховний представник зазначила, що ЄС побудований на добросусідських відносинах, регіональному співробітництві та діалозі.

Виходячи з цього, ЄС залишається готовим сприяти діалогу між Пріштіной та Белградом.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав, що одностороннє проголошення незалежності Косово у лютому 2008 року не суперечило міжнародному законодавству.