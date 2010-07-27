Азаров відзначає інтерес ЄС до модернізації ГТС України

Київ. 27 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що Євросоюз дуже зацікавлений брати участь у модернізації української газотранспортної системи, про що свідчить частота зустрічей представників України і ЄС з метою обговорення цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

При цьому М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні в Одесі міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО проводить зустріч з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ, а завтра сам прем`єр зустрінеться з єврокомісаром.

«Контакти наші з цього питання йдуть постійно. Інтерес у Європейського Союзу дуже великий», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що уряд веде переговори з модернізації ГТС лише чотири місяці, тому реальних результатів, враховуючи серйозність питання і діючі процедури з ухвалення рішень в ЄС, очікувати поки зарано.

М.АЗАРОВ зазначив, що представники України і ЄС проводять по декілька зустрічей на місяць з обговорення даного питання на найвищих рівнях. «Це саме й свідчить про інтерес Європейського Союзу. Я хочу сказати, що і Україна дуже зацікавлена в цьому, тому що нам необхідні гроші на модернізацію «Нафтогазу» і газотранспортної системи, і потрібна гарантія, що наша газотранспортна система буде необхідна комусь, окрім України. Бажано, щоб Росії і Європейському Союзу», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР 27-28 липня перебуває з візитом в Україні.