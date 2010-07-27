Україна відновила дозвіл на ввезення птиці з Румунії

Київ. 27 липня. УНІАН. Державний комітет ветеринарної медицини України дозволив ввезення в Україну з Румунії птиці, продукції і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомветмедицини.

Згідно з повідомленням, обмеження скасоване у зв`язку зі стабілізацією епізоотичної ситуації із захворюванням птиці на високопатогенний грип на території Румунії.