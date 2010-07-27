Ярослава Качинського допитали у справі загибелі його брата

Варшава. 27 липня. УНІАН. Польська прокуратура допитала сьогодні брата-близнюка трагічно загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського Ярослава.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Головної військової прокуратури, яка проводить розслідування справи за фактом катастрофи президентського літака поблизу Смоленська у квітні цього року, Збігнєв ЖЕПА.

За його словами, допит Я.КАЧИНСЬКОГО тривав близько трьох годин.

Прес-секретар пояснив тривалий допит існуючою практикою, за якою свідок спочатку сам розповідає все, що знає у справі, відповідає на додаткові питання, а потім ще повинен перечитати стенограму свого допиту перед тим, як підписати її.

З.ЖЕПА зауважив, що Я.КАЧИНСЬКОГО допитали на вимогу польської прокуратури, а також на проханням російських слідчих. За його словами, серед іншого, росіяни хотіли дізнатися про те, чи знав Я.КАЧИНСЬКИЙ про виліт свого брата до Смоленська 10 квітня. Також російські слідчі хотіли дізнатися іншу інформацію для визначення Я.КАЧИНСЬКОГО «постраждалою стороною».

З.ЖЕПА не повідомив, кого ще з польських високопосадовців чи родичів жертв катастрофи може допитати польська прокуратура, зауваживши, що на сьогодні дали свідчення понад 200 осіб.

За даними польських ЗМІ, Я.КАЧИНСЬКИЙ після допиту не сказав, про що його запитували слідчі.

«Це був допит, на який можна було очікувати. Нічого складного чи незвичайного не трапилося», - сказав він.

Довідка УНІАН. 10 квітня літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого було 96 чоловік, розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах з нагоди 70-х роковин Катиньської трагедії.

Польська прокуратура веде власне розслідування причин катастрофи, визнаючи, що головне слідство ведуть російські слідчі, оскільки трагедія сталася на території Росії.