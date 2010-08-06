Суд в Гаазі у вересні розгляне позов Грузії до Росії

Київ. 6 липня. УНІАН. Міжнародний суд Організації Об`єднаних Націй в Гаазі 13 вересня почне розгляд позову Грузії до Росії.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія Online», про це заявила перший заступник міністра юстиції Грузії Тіна БУРДЖАЛІАНІ.

За її словами, грузинська сторона вже відправила всі матеріали і документи по цій справі до Гаазького суду.

Як повідомлялося, 12 серпня 2008 року після закінчення збройного конфлікту в Південній Осетії Грузія подала до Міжнародного суду ООН позовну заяву до Росії.

Грузинська сторона обвинуватила РФ у порушенні положень Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.