Суд в Гаазі у вересні розгляне позов Грузії до Росії
15:03, 06 серпня 2010Новини ЄС
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Грузія звернулася до Гааги одразу після завершення війни в 2008-му році
Київ. 6 липня. УНІАН. Міжнародний суд Організації Об`єднаних Націй в Гаазі 13 вересня почне розгляд позову Грузії до Росії.
Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія Online», про це заявила перший заступник міністра юстиції Грузії Тіна БУРДЖАЛІАНІ.
За її словами, грузинська сторона вже відправила всі матеріали і документи по цій справі до Гаазького суду.
Як повідомлялося, 12 серпня 2008 року після закінчення збройного конфлікту в Південній Осетії Грузія подала до Міжнародного суду ООН позовну заяву до Росії.
Грузинська сторона обвинуватила РФ у порушенні положень Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.
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