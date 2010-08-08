У Чехії кількість жертв повеней зросла до 4-х осіб

Київ. 8 серпня. УНІАН. У Північній Чехії кількість жертв повеней збільшилася до чотирьох осіб. Як передає ІТАР-ТАСС, у населеному пункті Детржихов двох місцевих жителів, за свідченням очевидців, ”буквально змила хвиля, коли вони з берега зазвичай мілководої річки спостерігали за рівнем води, що стрімко підвищується в ній”.

До Ліберецького краю, де оголошено ”стан лиха”, для допомоги місцевій владі у боротьбі з повенями направлені військовослужбовці. Там же знаходяться міністр оборони республіки Олександр ВОНДРА і начальник генерального штабу чеської армії Властиміл ПІЦЕК.

Рівень води у чеських річках стрімко підвищується. У деяких з них за останню годину вода піднялася більш ніж на 4 метри.

Проводиться масова евакуація населення і в деяких населених пунктах у Північній Чехії. Тисячі жителів залишили населений пункт Нова- Вес.

За прогнозами метеорологів, дощова погода утримається, щонайменше, до вівторка. Повені посилюватимуться, у зв`язку з чим експерти рекомендували владі вжити ефективних заходів із запобігання можливим жертвам і руйнуванням.