Троє людей у Польщі загинули від повеней

Варшава. 8 серпня. УНІАН. Щонайменше троє людей загинуло у Польщі через повінь, викликану зливами, що тривали в країні протягом двох днів.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільше від злив постраждало 18-тисячне містечко на півдні Польщі - Богатинь – де вода затопила 75% міста та в деяких місцях доходила до першого поверху житлових будинків.

За даними польських медіа, місцевих жителів евакуювали з міста, в тому числі, за допомогою гелікоптерів, які прибули на місце події.

Від вчорашнього пізнього вечора рівень води спав, й близько 40 бригад пожежників усуває наслідки підтоплень, в тому числі, відкачує воду із підтоплених будинків, аби уникнути їх обвалення.

Як повідомляв УНІАН, через цьогорічну травневу повень, котра за оцінками польських властей за масштабами перевищили так звану ”повінь тисячоліття” 1997 року, постраждало щонайменше 100 тисяч сімей.

Через підтоплення загинуло 14 людей, а загальні збитки оцінювалися в понад 2 млрд. євро.