У Греції спалах рідкісного нільського вірусу

Київ. 8 серпня. УНІАН. Спалах рідкісного вірусу Західного Нілу зареєстрований в Греції, троє людей померли.

Як повідомляє РІА Новості з посиланням на Афінське агентство новин, починаючи з п`ятниці, жертвами вірусу стали троє літніх людей. Останній смертельний випадок зареєстрований в неділю - помер 79-річний чоловік, у якого у минулому були проблеми із здоров`ям. Всього виявлено 22 діагностованих випадків вірусу, в 11 випадках у пацієнтів розвинувся енцефаліт - запальний процес в мозку.

Наразі в лікарнях Салоніків і околиць перебувають семеро чоловік, стан яких не викликає побоювань, інші вже виписані. У понеділок очікуються результати лабораторних аналізів. Вони повинні підтвердити припущення лікарів, що діагноз хворих - вірус Західного Нілу, який переноситься комарами і може викликати менінгіт і енцефаліт. Смертність в зареєстрованих випадках становить близько 4%, але вважається, що значна більшість людей, що мають вірус, ніколи не захворюють або переносять хворобу настільки легко, що не потребують лікарської допомоги.