У Польщі тривають суперечки через угоду з ”Газпромом”

Варшава. 9 серпня. УНІАН. Польський уряд цього тижня може повторно розглянути затверджений в лютому цього року газовий договір з „Газпромом” про поставки газу в країну та умови його транзиту.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, перегляд документу, який планувалося підписати до квітня, викликаний необхідністю врахувати зауваження Європейської комісії.

За даними видання Gazeta Wyborcza, газовий договір, який полякам з росіянами вдалося затвердити через рік переговорів, спричинив конфлікт міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО та віце-глави уряду Вальдемара ПАВЛЯКА.

Газета відзначає, що Р.СІКОРСЬКИЙ виступає за ліквідацію запису в угоді, який дає монопольне право „Газпрому” використовувати ямальський газопровід, яким щорічно через польську територією поставляється в Німеччину близько 30 млрд. кубометрів газу.

Іншу позицію має В.ПАВЛЯК, котрий очолює „Польську селянську партію”, яка створила з переможцем останніх парламентських виборів 2007 року „Громадянською платформою”, урядову коаліцію.

За даними газети, виконавчий орган Євросоюзу, до якого Польща вступила в 2004 році, хоче, аби підписаний між поляками та росіянами документ надавав можливість „віртуального реверсу„ ямальським газопроводом.

Це уможливило би поставки газу до Польщі іншими державами ЄС, а не лише „Газпромом”, як це передбачено затвердженим польськими та російськими властями договором.

Як повідомляв УНІАН, перша публічна суперечка між Р.СІКОРСЬКИМ та В.ПАВЛЯКОМ стосовного газового договору з „Газпромом” виникла наприкінці березня.

Тоді очолюване віце-прем’єром міністерство економіки оприлюднило заяву, в якій спростувало інформацію про те, що узгоджений в січні 2010 року з росіянами договір порушує законодавство Європейського Союзу.

МЗС у відповідь заявив, що оцінка угоди міністерством не може бути перешкодою для її підписання.

Довідка УНІАН. Польща з січня 2009 року не отримує 25% газового імпорту через російсько-український газовий конфлікт, який привів до виключення швейцарського трейдера ”РосУкрЕнерго” із схеми поставок.

«Газпром» з того часу частково компенсовував недопоставки. В.ПАВЛЯК заявляв, що у випадку відсутності договору з листопада цього року Польща може мати проблеми з газовим балансом.