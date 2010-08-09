Нелегальні українці в Польщі збирають підписи за легалізацію

Варшава. 9 серпня. УНІАН. Група громадян України ініціювала збір підписів серед нелегальних мігрантів у Польщі для легалізації їх статусу в країні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН одна із ініціаторів акції, зібрані підписи із закликом легалізувати нелегальних мігрантів у Польщі будуть передані польській владі у вересні-жовтні.

29-річна співрозмовниця агентства відзначила, що у Польщі, за оцінками експертів, нелегально живуть та працюють близько 500 тис. іноземців, 80% яких - громадяни України.

Вона назвала проблему легалізації надзвичайно важливою для іноземців, які залишилися у Польщі нелегально, висловивши сподівання, що польська влада піде їм назустріч.

„Хочемо зробити все, аби наш голос був почутий та уряд Польщі почав у цьому питанні (легалізації) допомагати”, - сказала вона.

Українка сказала, що зібрані підписи із закликом провести легалізацію будуть передані Президенту Польщі, главі уряду та главам обох палат польського парламенту.

Вона зауважила, що українці заручилися підтримкою низки неурядових організацій та польських політиків, які задекларували намір допомогти добитися ефективної легалізації.

Зокрема, за її словами, ініціатори акції добиваються можливості легалізуватися усім, хто приїхав до Польщі до 2009 року, а не 2004 року, як пропонують деякі польські чиновники.

Співрозмовниця УНІАН сказала, що підписи збирають не лише українці, але й громадяни інших держав.

„Не має значення, з якої держави ми походимо, головне триматися разом”, - сказала вона.

За даними польської Адміністрації у справах іноземців, якими володіє УНІАН, українці складають найчисленнішу групу серед громадян інших держав, які мають дозвіл на легальне перебування в Польщі.

Такі дозволи мають понад 26,5 тис. українців з 92,5 тисяч усіх іноземців.

Друге місце посідають росіяни (близько 13 тис.), за якими білоруси та в’єтнамці - по близько 8 тис.

Довідка УНІАН. За оцінками експертів, за кордоном працюють від 4 до 6 млн. громадян 46-мільйонної України, більшість з яких у державах Європейського Союзу та найчастіше нелегально.