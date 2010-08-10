З Прикарпаття вивозять пестициди на утилізацію в Польщу

Івано-Франківськ. 10 серпня. УНІАН. Розпочалося вивезення з території Івано-Франківської області пестицидів для утилізації на території Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Здійснюють вивезення пестицидів фахівці державного підприємства «Національний центр поводження з небезпечними відходами» Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Перші 22 тонн вивезено з Рогатинського району, 20 тонн – з Галицького району.

Утилізовуватимуть непридатні до використання агрохімікати на заводі у місті Домброва Горніча.

Кошти на утилізацію пестицидів виділені з обласного екологічного фонду. Загалом за два дні буде вивезено 82 тонни.

У прес-службі губернатора нагадали, що майже 200 тонн непридатних до використання агрохімікатів залишилося на Івано-Франківщині ще з часів СРСР, і тривалий час вони зберігалися у непристосованих приміщеннях.

За словами першого заступника голови ОДА Василя ПЛАВЮКА, «155 тонн пестицидів ще у 2009 році було зібрано, але не вивезено комерційною структурою «Динаміка» (Запоріжжя) через відсутність фінансування з боку Мінприроди. На даний час у фірми «Динаміка» ліцензії на вивезення отрутохімікатів немає, отже договір виконати неможливо. Договір з «Національним центром поводження з небезпечними відходами» Мінприроди на 2010 рік є на 120 тонн. Оскільки 82 тонни уже вивезено на знищення, залишається 38 тонн плюс 155 тонн, які торік не вивезла запорізька комерційна структура «Динаміка».

«До 10 жовтня буде завершено вивезення з території Прикарпаття решти 193 тонн пестицидів, - запевнив В.ПЛАВЮК. - Попередники активно декларували цю роботу, а ми її робимо».