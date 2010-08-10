Македонія тимчасово призупиняє візовий режим для українців

Київ. 10 серпня. УНІАН. 5 серпня набуло чинності рішення уряду Республіки Македонія про тимчасове призупинення візового режиму для громадян України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, згідно з рішенням, громадяни України, які відвідуватимуть Македонію з короткотерміновими візитами (до 90 днів) у період до 15 жовтня 2010 року в’їжджатимуть на її територію за наявності дійсного паспорта для виїзду за кордон, страхового полісу та необхідної для перебування на території країни грошової суми або підтвердження про отримання фінансового забезпечення з інших джерел.

Згадане рішення македонської сторони не відміняє необхідності отримання відповідних дозволів та віз громадянами України, які планують перебувати у Македонії після 15 жовтня 2010 року або в’їжджатимуть у Македонію з метою здійснення трудової діяльності.

Крім того, 27 серпня набирає чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Македонія про взаємні поїздки громадян.

Згідно з положеннями угоди, громадяни держави однієї сторони, які в’їжджають на територію держави іншої сторони з метою ділових контактів, здійснення обміну в науково-технічній, освітній, культурній та спортивній сферах або журналістської діяльності, короткострокового перебування з метою навчання та лікування, а також відвідання родичів або знайомих, в’їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої сторони без візи до 90 днів протягом 180 днів. Підставою для в’їзду громадян Македонії на територію України є оригінал запрошення, оформленого відповідно до чинного законодавства України. Підставою для в’їзду громадян України на територію Македонії є оригінал запрошення, завіреного відповідним державним органом Республіки Македонія. Громадяни держави однієї сторони, які подорожують з метою туризму, в’їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої сторони без візи на підставі оригіналу договору про надання туристичної послуги (ваучеру) і підтвердження про прийняття іноземного туриста від організації, що здійснює туристичну діяльність на території держави іншої сторони, строком до 30 днів.

Водночас, враховуючи згадане вище рішення македонської сторони про тимчасове призупинення візового режиму для громадян України на період до 15 жовтня 2010 року, положення згаданої угоди фактично застосовуватимуться македонською стороною до громадян України з 16 жовтня 2010 року.