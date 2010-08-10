Лідери України та Польщі можуть зустрітися восени

Київ. 10 серпня. УНІАН. Зустрічі президентів та глав урядів Польщі та України погоджуються по дипломатичних каналах і можуть відбутися восени.

Про це в інтерв’ю газеті “День” повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ у відповідь на репліку про те, що після приходу Віктора ЯНУКОВИЧА до влади між високопоставленими особами наших країн не було офіційних зустрічей, тим часом як за попередньої української влади президенти і прем’єри обох країн зустрічалися досить регулярно.

Зокрема, посол звернув увагу на те, що “причина послаблення політичного діалогу між нашими країнами певною мірою є наслідком незалежних від нас драматичних обставин. Після смоленської трагедії (авіакатастрофа літака 10 квітня 2010 року під Смоленськом, в якій загинули 96 осіб, в тому числі Президент Польщі Лех Качинський та інші представники верхівки влади – УНІАН) ми змушені були провести позачергові президентські вибори. В нас досі не сформовано органи президентської влади. Також у нашій країні була сильна повінь. Але 6 серпня в нас відбудеться урочиста присяга нового Президента. І тоді ми зможемо говорити про план дій, про новий початок у польсько-українських відносинах”. Крім того, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що контакти між президентами мали місце – “після смоленської трагедії Віктор Федорович був у Кракові серед трьох глав держав, які змогли прилетіти до Польщі. Я знаю, що в нашій країні це було сприйнято позитивно, підкреслило особливий характер польсько-українських відносин і бажання українського Президента продовжити традицію, про яку ви говорили”.

За словами посла, вже після смоленської трагедії двічі зустрічалися міністри закордонних справ України та Польщі, відбулася зустріч міністрів аграрної політики. “Можу повідомити вам, що зараз готові попередні пропозиції щодо зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, незабаром слід очікувати зустрічі президентів Польщі та України, а також зустрічі прем’єр-міністрів. Зараз відбувається погодження цих візитів по дипломатичних каналах. Я думаю, що вони відбудуться восени. На мою думку, в серпні чи на початку вересня ми вирішимо ці питання. Ми вже готуємо візит керівника зовнішньої служби президента Польщі Яроміра СОКОЛОВСЬКОГО, який є людиною з команди президента Коморовського. Очікується, що 6 вересня він приїде до Києва і тоді ми обговоримо всі питання відносно зустрічей у верхах”, - повідомив Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як відзначив дипломат, “зрозуміло, що нам слід відновлювати політичний діалог як на рівні президентів, так і на рівні прем’єр-міністрів. Я думаю, що восени відбудеться також візит прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА до Польщі. Це пов’язано з підготовкою засідання організаційного комітету з питань проведення Євро-2012, який очолюють саме керівники урядів. Ми плануємо також проведення засідання Міжурядової ради з питань транскордонного і регіонального співробітництва.