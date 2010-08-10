Туск і Путін обговорили розслідування Смоленської катастрофи

Варшава. 10 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК обговорив зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ питання розслідування Смоленської авіакатастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, відповідна телефонна розмова прем’єрів відбулася у понеділок, 9 серпня.

„Прем’єр Росії запевнив, що прийняв усі необхідні рішення для ефективної співпраці між Польщею та Росією в розслідуванні причин Смоленської катастрофи”, - йдеться у повідомленні.

В.ПУТІН також подякував Д.ТУСКУ за направлення до Росії польських рятувальних служб для ліквідації пожеж.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня представник Польщі у Міждержавній авіаційній комісії Едмунт КЛІХ заявив про проблеми з доступом до матеріалів розслідування причин Смоленської авіатрагедії.

На початку липня польська прокуратура повідомила, що отримала від російських слідчих лише одну часткову відповідь на 5 надісланих запитів у рамках правової допомоги.