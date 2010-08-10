Янукович змінив склад делегації на переговори з ЄС

Київ. 10 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 804/2010 “Про деякі питання переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом на часткову зміну Указу Президента України від 5 лютого 2007 року № 76 ”Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом” делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом, утворену названим Указом, перейменовано на делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Документом затверджено новий персональний склад делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також затверджено Директиви делегації України на переговори з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.