Середня зарплата за рік у Польщі зросла на 3,8%

Варшава. 11 серпня. УНІАН. Середня зарплата у Польщі в другому кварталі поточного року становила 3,2 тис. злотих, що на 3,8% вище за показник другого кварталу 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє Головне управління статистики.

За поточним курсом злотого середня зарплата становить близько 1100 доларів.

Порівняно з першим кварталом 2010 року середня зарплата знизилася на 3,6% (з 3316 злотих).

Як повідомляв УНІАН, у червні в Польщі поновилося зростання зарплат у місячному вираженні після декількох місяців падіння, викликаного уповільненням економічного зростання через світову фінансову кризу.

Середня зарплата у Польщі в четвертому кварталі 2009 року зросла до 3244 злотих з 3114 злотих у третьому і 3081 злотого у другому кварталі.