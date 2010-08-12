В Ужгороді відбудеться конференція щодо розвитку гірських регіонів Європи

Київ. 12 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ до 25 серпня поточного року вжити заходів щодо належної підготовки та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи», що відбудеться 8 - 10 вересня ц.р. у м.Ужгород.

Як повідомляє прес-служба глави держави, керівнику уряду доручено вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування витрат, пов`язаних із підготовкою та проведенням науково-практичної конференції.

У свою чергу міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО має до 20 серпня поточного року опрацювати питання участі у конференції представників держав Карпатського регіону та Конгресу місцевих і регіональних влад Європи.

На Державний комітет телебачення і радіомовлення України та його голову Юрія ПЛАКСЮКА покладається завдання висвітлення роботи конференції в інформаційному просторі.