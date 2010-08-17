Помер екс-президент Італії

Київ. 17 серпня. УНІАН. Один з найбільш яскравих італійських політиків другої половини ХХ століття, колишній Президент Республіки і довічний сенатор Франческо КОССІГА помер сьогодні на 83-му році життя.

Як передає РІА «Новости», Ф.КОССІГУ було госпіталізовано 9 серпня через серйозні проблеми, пов`язаних з функціонуванням дихальної і серцево-судинної системи. Спочатку лікарі оцінювали його стан як такий, що не викликає серйозних побоювань. Проте незабаром він значно погіршився, і пацієнта було переведено до реанімаційного відділення.

У ніч на 10 серпня, коли стан Ф.КОССІГИ було визнано критичним, над ним було здійснено таїнство соборування для немічних. Потім стан екс-президента стабілізувався, але лікарі все одно оцінювали його як надзвичайно тяжкий. У ніч на вівторок сталося нове різке погіршення, в результаті якого довічний сенатор помер.

***У червні 1985 року Ф.КОССІГА у віці 56 років був вибраний восьмим Президентом Італії, ставши наймолодшим главою держави в історії республіки. Крім того, вперше парламент Італії обрав Президента вже в першому турі голосування замість звичних для Італії 10-20 турів. У квітні 1992 року, за два місяці до закінчення свого мандата, Ф.КОССІГА пішов у відставку з поста глави держави після звинувачень в порушенні Конституції та загрози імпічменту. Після відставки Ф.КОССІГА - як і всі колишні Президенти Італійської Республіки - став довічним членом Сенату.