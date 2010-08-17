ЄС надасть 81,5 тис. євро постраждалим від пожеж росіянам
Гроші передбачені для 1700 сімей
Київ. 17 серпня. УНІАН. Європейський Союз виділив більш як 81 тис. євро на допомогу постраждалим під час лісових пожеж російським сім`ям.
Як передає Gazeta.ru, про це повідомила прес-служба представництва ЄС в Росії.
«Європейський Союз виділив 81589 євро, щоб надати негайну гуманітарну допомогу 1700 сім`ям, які через лісові та торф`яні пожежі залишилися без будинків і засобів існування, у Воронезькій, Білгородській, Іванівській, Кіровській, Нижегородській і Московській областях», - говориться в повідомленні.
Допомога у вигляді продовольчих і непродовольчих товарів надається через регіональне представництво Міжнародного фонду товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
«У постраждалих регіонах Російський Червоний Хрест організовує пункти розподілу, де видаватимуть комплекти постільної білизни, ковдри, подушки, миючі засоби, одноразовий посуд, набори для особистої гігієни і продовольчі запаси», - говориться у прес-релізі.