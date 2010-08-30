Янукович прибув до Німеччини

13:02, 30 серпня 2010
Новини ЄС
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З ним Льовочкін, Тігіпко, Грищенко, Могильов та Бойко

Берлін. 30 серпня. УНІАН. Українська делегація на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прибула з одноденним офіційним візитом до Федеративної Республіки Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, за програмою візиту розпочинається церемонія зустрічі Президента України і Федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ.

У складі української офіційної делегації до Берліна прибули глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, заступник глави АП Андрій ГОНЧАРУК.

Члени офіційної делегації візьмуть участь у робочому ланчі, після завершення якого В.ЯНУКОВИЧ і А.МЕРКЕЛЬ проведуть прес-конференцію для українських і німецьких ЗМІ.

Біля резиденції Федерального канцлера ФРН почесна варта Бундесвера зустрічає Президента України.

Перед входом до будівлі резиденції встановлені державні прапори України, Німеччини та Європейського Союзу.

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