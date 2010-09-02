У липні ціни промвиробників в Європі зросли

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. У липні 2010 року ціни промислових виробників зросли порівняно з червнем 2010 року на 0,2% в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У липні-2010 порівняно з липнем-2009 ціни виробників зросли на 4,0% в єврозоні, та на 4,4% в ЄС-27.

У липні-2010 порівняно з червнем-2010 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,1% в зоні євро та в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зросли на 0,6% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання не змінились в зоні євро і зросли на 0,2% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27. Ціни на капітальне майно не змінились в єврозоні та зросли на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у липні-2010 порівняно з червнем-2010 зареєстровано в Болгарії (2,3%), Кіпрі (1,8%), Данії та Нідерландах (по 0,9%). Зниження спостерігалося в Греції (-1,2%), Угорщині (–0,6%), Іспанії та Литві (по –0,2%), Італії та Словенії (по –0,1%).

У липні-2010 порівняно з липнем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 2,0% в єврозоні та на 2,2% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 9,7% в єврозоні та на 10,0% в ЄС-27, напівфабрикати зросли на 4,5% в обох зонах, товари короткочасного споживання зросли на 0,2% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,9% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 0,5% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27.

У липні-2010 порівняно з липнем-2009 найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване на Мальті (15,1%), в Угорщині (9,9%), Болгарії (9,0%) та Фінляндії (7,7%). Зниження цін зареєстроване лише в Словаччині (-0,7%).

У червні-2010 порівняно з травнем-2010 ціни промислових виробників зросли на 0,3% в обох зонах.