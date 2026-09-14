Наявність низки товарів в магазинах під загрозою: міністр озвучив список

Окремо він приділив увагу імпортним поставкам.

В Україні наразі немає дефіциту продуктів харчування, проте певні групи товарів мають більшу ймовірність бути відсутніми на полицях, ніж інші. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Це товари, які треба швидко реалізовувати, – овочі та фрукти. У них порівняно не такий довгий термін зберігання, вони об'ємні з точки зору перевезення. Частково це може бути свіжа і охолоджена продукція, яка може продаватися на льоду, – свіже м'ясо або риба. По іншим товарам таких ризиків немає", – пояснив міністр.

Він зазначив, що Україна здатна повністю забезпечити себе продовольством по більшості позицій. Окремо він розібрав ситуацію з закордонними поставками.

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"Імпорт також має свої ризики. Частина продукції раніше завозилася великими партіями до розподільчих центрів, там накопичувалася, а вже звідти розвозилася далі. Відповідно, такі центри так само опинилися в зоні ризику. Тому зараз це питання також потребує децентралізації", – вказав Висоцький.

Україна залежить від імпорту за певними продуктами, проте ця залежність не критична, запевнив урядовець.

"Насамперед ідеться про продукти, які в Україні просто не виробляються або не вирощуються. Це, наприклад, екзотичні фрукти – цитрусові, банани. Так само ми імпортуємо сировину, якої не маємо власного виробництва, зокрема каву та какао-боби. Досить значною є частка імпорту рибної продукції, передусім океанічної та морської риби", – перелічує Висоцький.

Певні інші категорії продуктів залежать від смакових звичок споживачів – наприклад, надання переваги польським сирам над вітчизняними. Овочі борщового набору Україна сезонно закуповуватиме взимку-навесні.

"Водночас рис імпортуємо, оскільки через природно-кліматичні умови в Україні його вирощують у невеликих обсягах. І сіль ми імпортуємо, оскільки основні її поклади пов’язані з "Артемсіллю", яка опинилася на тимчасово окупованій території", – підсумував міністр.

Ціни на продукти в Україні – головні прогнози

Дефіциту продуктів в Україні немає – водночас, за оцінками Мінагро, через перебудову логістики торговельними мережами продукти по всій Україні можуть потенційно здорожчати в межах 2,5%. При цьому профільний міністр Тарас Висоцький не виключає, що інші фактори можуть додатково впливати на ціни.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що м'ясна група восени здорожчає в межах 10%, крупи – в межах 15%. А в першу чергу піднімуться в ціні молочка та заморожені продукти.

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