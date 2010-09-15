Генсек НАТО направив проект стратегічної концепції країнам-членам

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН направив проект нової стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу на розгляд країн - членів організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це генсек НАТО заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я тільки що завершив роботу над стратегічної концепцією і направив її країнам-членам», - сказав він.

А.Ф.РАСМУССЕН зазначив, що попереднє обговорення має відбутися вже у середині жовтня з тим, що остаточно документ міг бути затверджений на саміті НАТО у листопаді.

За словами А.Ф.РАСМУССЕНА, документ передусім має відповідати на запитання, як захистити громадян країн – членів НАТО від сучасних загроз, а також які уроки винесло НАТО зі своїх військових операцій, зокрема, в Афганістані.

Крім того, за його словами, нова концепція має забезпечити максимально ефективне витрачання коштів Північноатлантичного альянсу з одночасним забезпеченням максимально можливого захисту.

Довідка УНІАН. Так звана «Група мудреців» на чолі з колишнім держсекретарем США Мадлейн ОЛБРАЙТ розпочала роботу над новою стратегічною концепцією НАТО у вересні 2009 року. Закласти основу нового концепту доручено ”12 мудрецям” на чолі з М.ОЛБРАЙТ, чиїм заступником визначено колишнього керівника компанії Royal Dutch Shell голландця Йєрун ван дер ВЕЄРА. До складу експертної групи увійшли представники дипломатичного й наукового співтовариств Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Туреччини, Іспанії, Польщі, Латвії й Греції.